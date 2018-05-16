Guardiola bu kez servet harcamayacak

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, geçen sezonu lig ve lig kupası şampiyonluklarıyla tamamlarken; sezon öncesi yapılan transferlere bu sezon ara verilecek.

"BİR İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Geçen yıl transfere 300 milyon pounddan fazla harcayan City'nin menajeri Pep Guardiola, taraftarların beklenti içine girmemesini istedi ve "Bir veya iki transfer yapacağız. Belki insanlar bana inanmayacak ama her sezon 300 milyon pound yatırım yapacak paramız yok" dedi.

Sky televizyonuna açıklamalarda bulunan İspanyol menajer, "Çok fazla yatırım yaptık ve gelecekte bu oran azalacak. Çünkü iki veya üç transfer sezonunda yapılacak yatırımı biz bir sezonda yaptık." diye konuştu.