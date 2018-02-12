Guardiola: De Bruyne'den iyisini bulmak zor

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, performansıyla takımı bu sezon sırtlayan isimlerden biri olan Kevin de Bruyne'e övgülerde bulundu.

ALTON TOP'A ADAY GÖSTERİLMELİ

Guardiola, Belçikalı futbolcunun bu yıl Altın Top ödülü yarışı için göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Forma giydiği 37 maçta 11 gol kaydedip, 18 asist yapan De Bruyne hakkında konuşan Guardiola, "Altın Top'a aday gösterilmek ve ödülü alabilmek için kupalar kazanmanız gerekiyor. Oyun stili olarak kendi pozisyonunda Avrupa'da ondan daha iyisini bulmak mümkün değil" dedi.

Manchester City'nin hafta sonunda oynadığı Leicester City maçında 3 golün pasını veren De Bruyne, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyi takımımın şampiyon olması için yapıyorum. Bununla birlikte bireysel bir ödül kazanırsam bu elbette çok hoş olur" ifadelerini kullanmıştı. Altın Top ödülünü son 10 yılda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi 5'er kez kazanmayı başardı.