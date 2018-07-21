Guardiola Denayer'i övdü

ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren Manchester City'de Pep Guardiola, oyuncularının performansından memnun kaldı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ABD kampına davet ettiği ve Borussia Dortmund ile oynanan maçta 45 dakika şans verdiği Jason Denayer hakkında da açıklama yaptı.

HEM SAĞDA HEM SOLDA OYNABİLİYOR

Pep Guardiola, kampa katılan isimlerin performansını değerlendirirken ''Sadece 1 hafta kadar buradayız ama Dortmund maçında sahada çok güzel şeyler gördüm. Jason Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem de solda oynayabilen bir oyuncu" diyerek kadroda tutmak istediğinin sinyallerini verdi.

Pep, "Luke Bolton bugün ilk kez sağda oynadı. Sancho girdiği mücadeleleri kazandı. Douglas Luiz ilk kez bizimleydi. Eric Garcia da çok tecrübeli bir isim gibiydi. Ben olumlu izlenimler aldım'' ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA ANA KADROYA EKLEME YAPACAK

Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jasın Denayer'i kadrosuna katmak isterken, City gelecek sezon sözleşmesi bitecek Belçiaklı oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor.

İngiliz basınına göre Pep Guardiola, ilk kampta memnun kaldığı genç ve kiralıktan dönen 4-5 oyuncuyu ana kadrosunda da tutacak.