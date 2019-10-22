Guardiola: Devler Ligi'ni kazanmak için hazır değiliz

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibini çalıştıran Guardiola, Şampiyonlar Ligi ile yaptığı açıklamada, henüz bu kupayı kazanmak için hazır olmadıklarını söyledi.

"ÇALIŞMAYA VE GELİŞMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Guardiola, ''İnsanlar bizim için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızdan bahsediyorlar. Ancak buna henüz hazır değiliz. Son iki sezonda çok fazla gol attık, bu konuda şüphem yok ama çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz'' dedi.

Premier Lig'de 9 hafta geride kalırken Manchester City, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan İngilizler, ilk iki maç sonunda 6 puanla zirvede yer alıyor.

Manchester City'nin başında dördüncü sezonunu geçiren Guardiola, geride kalan üç sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde havlu atmıştı.