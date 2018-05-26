Guardiola, Douglas Costa'yı istiyor

Premier Lig'i açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City, transfer çalışmalarına da hızlı başladı.

Gelecek sezon için hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen Pep Guardiola, City yönetiminden Douglas Costa'nın alınmasını istedi.

80 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

İtaya basınının iddiasına göre Manchester City, bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa için Bayern'e 80 milyon Euro teklif edecek.

FAZLA PARA HARCAMAYACAĞIM DEMİŞTİ

Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde ''İnsanlar bizden her sene transfer için 300 milyon Euro harcamamamızı beklemesin. En fazla 2-3 transfer yapacağız'' sözlerini kullanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Juventus formasıyla geride bıraktığımız sezonda 47 maça çıkarken 6 gol ve 14 asist kaydetti.