Guardiola Emre Can'ı istiyor

Liverpool'da bu sezon iyi bir performans gösteren Emre Can'ın talipleri artıyor.

CİTY DE DEVREYE GİRDİ

Juventus'un uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman milli oyuncu için, Manchester City'nin de devreye girdiği kaydedildi.

TERCİH YAPACAK

Sezon sonunda Liverpool ile bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan 23 yaşındaki oyuncunun, milli takımdan arkadaşı Sami Khedira'nın Juventus'ta olması nedeniyle Torino ekibini tercih edebileceği belirtildi.

Emre Can, bu sezon Liverpool'da 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.