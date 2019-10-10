Guardiola: Foden'i 500 milyon euroya bile satmam

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Phil Foden'i "sihirbaz" olarak nitelendirdi ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek David Silva'nın yerini dolduracağını söyledi.

Takımın alt yapısından yetişen ve uzun süreli sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncu, bir çok uluslararası yıldızla 11'e girme mücadelesi veriyor. Ancak Pep'in genç oyuncuya güveni tam. Oyuncunun daha fazla deneyim kazanması için kiralık verilebileceği önerileri için konuşan Pep Guardiola, Foden'in gelecek planlarındaki kilit isim olduğunu söyledi.

The Sun gazetesine verdiği roportajda oyuncuya olan güvenini vurgulayan Guardiola, "Foden, bu şartlar altında satılmayacak tek isim. Sadece o satılamaz. 500 milyon Euro bile verseler satmayacağız. Phil hiç bir yere gitmiyor. Phil, City demek. O pozisyona başka birini transfer edemeyiz. David Silva ayrıldığında, yeni sihirbazımızın kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Gelecek vaat etmesine karşın; Jadon Sancho ve Brahim Diaz gibi oyuncuları satmasıyla gündeme gelen City'nin çalıştırıcısı, "Foden bizimle büyüdü. Bizden birisi ve harika gidiyor, Premier Lig'in en iyilerinden bir tanesi. Bir şey kesin ki; Foden, City'nin 11'inde yeri var." ifadelerini kullandı.