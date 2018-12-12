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Guardiola ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yaptı

Manchester City Tenik Direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in maruz kaldığı ırkçılığa karşı çıkmak için yaptığı konuşmada "normal insanlar" cümlesini kullanarak ırkçılık yaptı.

Guardiola ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yaptı
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Hoffenheim'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Burada Raheem Sterling'e Premier Lig'de yapılan ırkçılık hakkında açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, büyük bir gaf yaptı.

Guardiola ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yaptı - VİDEO

IRKÇILIĞA KARŞI KONUŞURKEN IRKÇILIK YAPTI

Guardiola, ırkçılığa olan tepkisini ifade etmeye çalışırken, kullandığı sözcüklerle ırkçı söylemlerde bulundu.

İspanyol teknik adam "Benim çocuklarım da farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte okuyor. Hintli insanlar, siyah insalar, 'NORMAL İNSANLAR.' Ancak bu tip şeyler olabiliyor. Bu yüzden ayrımcılığa uğrayanları korumalıyız" dedi.

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