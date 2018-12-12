1 Ömer Bayram'a Fransa'dan talip var Fransa basını, Ligue 1 ekiplerinden Amiens'in devre arasında Ömer Bayram için Galatasaray'a transfer teklifi yapacağını yazdı.

2 Guardiola ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yaptı Manchester City Tenik Direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in maruz kaldığı ırkçılığa karşı çıkmak için yaptığı konuşmada "normal insanlar" cümlesini kullanarak ırkçılık yaptı.

3 Kasımpaşa Mustafa Denizli'nin de sözleşmesini uzattı Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

4 Kasımpaşa oyuncularının sözleşmelerini uzattı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunda bulunan tüm oyuncuların sözleşmelerini 2021'e kadar uzattıklarını açıkladı.

5 Muslera: Kaleci olmamak için ağlıyordum Nasıl kaleci olduğunu anlatan Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, "Bir gün kalecimiz antrenman yaparken sakatlandı ve en uzun boylu ben olduğum için zorunlu olarak kaleye geçtim" dedi.

6 Şenol Güneş: Bu yıl maalesef Avrupa Ligi'ndeyiz Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'ne çıkmanın kötü bir şey olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Yine de Avrupa'da bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek gerekir" dedi.

7 Galatasaray'dan gönderilecek isimler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, birçok oyuncunun takımdan ayrılacağını ifade etti. Devre arası gönderilmesi muhtemel isimler de belli olmaya başladı.

8 MHK VAR semineri düzenledi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR semineri düzenleyerek Süper Lig hakemlerine uyarılarda bulundu.

9 Trabzonspor, Tolunay Kafkas'a 7 milyon TL ödeyecek Tolunay Kafkas'ın Trabzonspor'a açtığı dava sonuçlandı. Yargıtay, bordo-mavili kulübü 1,3 milyon dolar (7 milyon TL) ödemeye mahkum etti.