Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Hoffenheim'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.
Burada Raheem Sterling'e Premier Lig'de yapılan ırkçılık hakkında açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, büyük bir gaf yaptı.
Guardiola ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yaptı - VİDEO
IRKÇILIĞA KARŞI KONUŞURKEN IRKÇILIK YAPTI
Guardiola, ırkçılığa olan tepkisini ifade etmeye çalışırken, kullandığı sözcüklerle ırkçı söylemlerde bulundu.
İspanyol teknik adam "Benim çocuklarım da farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte okuyor. Hintli insanlar, siyah insalar, 'NORMAL İNSANLAR.' Ancak bu tip şeyler olabiliyor. Bu yüzden ayrımcılığa uğrayanları korumalıyız" dedi.