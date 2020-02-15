Guardiola Juventus'a doğru

Pep Guardiola, adım adım Serie A'ya doğru...
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan İngiliz devinde sular durulmuyor.
Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın takımdan ayrılması bekleniyor.
JUVE SARRİ'DEN MEMNUN DEĞİL
Sarri'nin performansından memnun kalmayan Juventus'un İspanyol hocası takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.
İngiliz, İspanyol ve İtalyan basını, son 1 haftadır başarılı teknik adamın Serie A'ya gideceğini yazarken, UEFA'dan gelen men cezası bu iddiaları daha da güçlendirdi.
Men cezası sonrası büyük bir şok yaşayan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un gelecek sezon ekonomik olarak küçülmeye gitmesi bekleniyor.