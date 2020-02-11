Guardiola, Juventus'la görüşüyor

1 İtalyanlar, Marcao'yu yakından takip ediyor Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese'nin de listesine girdi.

2 Sergen Yalçın'ın istemediği futbolcular Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın; Karius, Rebocho ve Diaby ile yolların ayrılmasını istedi.

3 Mahkeme kayyum davasını reddetti 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti. Mevcut yönetim görevine devam edecek.

4 Hertha Berlin, Altay'ın peşinde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Altay Bayındır'a talip oldu.

5 Beşiktaş'tan güldüren VAR paylaşımı VAR sistemini tiyatral bir dille eleştiren Beşiktaş'ın resmi İngilizce hesabı, yaptığı paylaşımla Twitter'da gündem oldu.

6 Fatih Terim: Favori biziz İkinci yarıda 4'te 4 yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iddialı açıklamalarda bulundu. Terim, "Herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu" dedi.

7 MHK Başkanı VAR kayıtlarını dinledi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, F.Bahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtlarını dinlemek için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin aldı. Alp, VAR ve AVAR hakemlerini kusurlu buldu.

8 Pele'nin oğlu: Desteksiz yürüyemiyor Pele'nin oğlu Edinho, babasının sağlık durumu hakkında konuştu. Edinho, "Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Çok kırılgan, depresyona girdi" dedi.

9 Akyazı Stadı kara büründü Trabzon'daki yoğun kar yağışı, bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı öncesi futbolcuları tedirgin etti.