Guardiola, Juventus'la görüşüyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmak üzere olan Manchester City'de sular durulmuyor...
İngiliz The Sun gazetesi, Juventus'un İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile yollarını ayıracağını ve yerine İspanyol teknik adam Pep Guardiola'yı göreve getireceğini yazdı.
ZİRVEYİ İNTER'E KAPTIRDI
Juventus'un İtalya Serie A'da en yakın rakibi Inter'in gerisine düşmesi İtalyan teknik adamın geleceğini tartışma konusu haline getirdi.
Allegri ile birlikte oynanan hücum futbolunun Sarri ile daha defansif bir role bürünmesi Juventus yönetiminin tepkisini çekti.
Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Allegri'nin de eski takımına geri döneceği iddia edilmişti.