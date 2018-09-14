Guardiola: Kariyerimi La Masia'da bitireceğim

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerini başladığı yer olan La Masia'da bitirmek istediğini söyledi.

İspanyol TV kanalı Movistar+'ya konuşan Pep Guardiola, "Hedefim, kariyerimi başladığım yerde bitirmek. Son adımımı, Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya atacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Pep Guardiola, Barcelona A takımına geçmeden önce Barcelona B takımında teknik direktörlük yapmış ve 6 kupalı bir sezon geçirmişti.

Pep Guardiola, daha sonra gittiği Bayern Münih ve Manchester City'de lig şampiyonlukları yaşasa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamadı.