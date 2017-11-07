Guardiola kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Premıer Ligde 11 maçta 31 puan toplayan 46 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, Devler Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor. Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanan Manchester City, Avrupa'nın en formda takımı profili çiziyor.

8 PUAN ÖNDE ZİRVEDE

İngiliz ekibinin hücum hattında oynayan Agüero, Gabriel Jesus,, Sterling, De Bruyne ve Sane gibi yıldızlar sezona çok hızlı bir giriş yaptı. Menajer Pep Guardiola da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Manchester City'nin başında geçiriyor. 11 maçta 31 puan toplayan 46 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, ikinci sıradaki Manchester United’ın 8 puan önünde yer alıyor.

Guardiola bu başarılı istatistikle kariyerinin en iyi lig başlangıcına imzasını attı. Guardiola geçtiğimiz yıl kariyerinde ilk kez kupasız geçirdiği ilk sezonun ardından “Barcelona ya da Bayern Münih’te olsam işime kesin son vermişlerdi" ifadelerini kullanmış ve City yönetimine kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.