Guardiola: Klopp aklıma gelince kitap okuyamıyorum

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Liverpool ve menajer Jurgen Klopp hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

KİTAP OKUYAMIYORUM

Klopp ve Liverpool'u aklından çıkaramadığını itiraf eden Guardiola, "Kitap okumayı seviyorum ama okuyamıyorum. Uykum var uyuyamıyorum. Okumaya başlıyorum ve sonrasında Liverpool ile Klopp aklıma geliyor, odaklanamıyorum. Güzel bir kütüphanem var. Er ya da geç o kitapları okuyacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN DAHA İYİ BİR TEKNİK ADAMIM"

Premier Lig'de kendisini geliştirdiğini vurgulayan Pep Guardiola, "Şu an Barcelona ve Almanya'da bulunduğum dönemden daha iyi teknik adamım. Bu inanılmaz ligi birçok durumda ele almayı öğrendim" şeklinde konuştu.