Guardiola: Laporte 5-6 ay yok

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ilk 11'inin değişilmez isimlerinden Ayremic Laporte'un sakatlığının süresini açıkladı. Guardiola, Norwich ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"LAPORTE, OCAK VEYA ŞUBAT GİBİ ARAMIZA DÖNER"

İspanyol savunma oyuncusu Laporte'un sakatlığı hakkında konuşan Guardiola, ''Ayremic Laporte çok değil 5,6 ay oynayamayacak. Önümüzdeki yıl Ocak veya Şubat gibi aramıza döner. Leroy Sane ise sezon bitmeden dönecek. Transfer döneminin sezon başlamasından önce bitmesini sevmiştim ancak diğer takımlara göre daha dezavantajlı konuma düştük. Onların bize göre transferde 2-3 haftası daha oluyor.'' sözlerini kullandı.