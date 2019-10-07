Guardiola: Liverpool'u yakalayabiliriz

Wolverhampton'ın Manchester City'yi deplasmanda 2-0 yenmesinin ardından, sezona 8'de 8 yapan lider Liverpool ile en yakın takipçisi City arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

"BU ÇOCUKLARA İNANIYORUM"

Premier Lig tarihinde ilk 8 haftadaki en büyük fark ortaya çıktı. Bundan önceki en büyük farkı 2014-15'te sezonu şampiyon tamamlayacak Chelsea gerçekleştirmiş ve rakibi ile arasındaki farkı 5'e çıkarmıştı. Tüm bunlara karşın Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ümidini kaybetmedi.

"Bu çocukları biliyorum" diyen Guardiola, "Hala inanılmaz durumdalar ve hala başarabilirler" ifadelerini kullandı. Manuel Pellegrini'yle şampiyonluğa ulaşılan 2013-14'ten bu yana en kötü sezon başlangıcını yapan City'nin başarılı çalıştırıcısı, "Fark fazla, bunu biliyorum. Bazı nedenlerden dolayı Liverpool puan kaybetmedi. Bir takımın 8 puan önde olduğunu düşünmemek daha iyidir. Ekim ayındayız ve hala çok sayıda maçlar var" diye konuştu.

Liverpool geçen sezon City ile arasındaki farkı en fazla 7'ye çıkarırken, bu da 20 maç sonrasında olmuştu ve iki takım birbirleriyle sadece bir kez oynamamıştı. İki takım bu sezon 10 Kasım'da Anfield'de karşı karşıya gelecek. 2007-09'da Manchester United'ın ardından ilk defa üst üste 3 sezon şampiyonluğu yakalama amacındaki Manchester City, o tarihten bu yana Chelsea'yle birlikte üst üste 2 şampiyonluk yakalayan bir diğer ekip oldu.

City, 2014'ten bu yana ayrıca evindeki ilk 4 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Evinde 5 puan kaybeden City, geçen sezonun tümünde sahasında sadece 3 puan yitirmişti. Bir sezon önce 100 puan toplayarak rekorla şampiyonluğa ulaştıkları tüm sezon boyunca Etihad'da 7 puan kaybetmişlerdi.