Guardiola: Messi ile her şeyi kazanacağımızı anladım

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi hakkında Katalan basınına açıklamalar yaptı.

"LEO ÇOK KÜÇÜK VE UTANGAÇTI"

Pep Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bana genç takımda çok yetenekli bir çocuğun olduğu söylendi. Çok küçük olmasına rağmen birçok gol attığını ve top sürme yeteneğinin harika olduğunu söylediler. Onu tanımıyordum ve bir gün Leo ile babasını gördüm. Leo çok küçük ve utangaçtı. Sonra kendi kendime 'Gerçekten dedikleri kadar iyi mi?' diye düşündüm.

2008 yılında sezon başı hazırlığında oynadığımız maçlarda Lionel Messi birçok gol attı. O maçlardan sonra Lionel Messi ile birlikte her şeyi kazanacağımızı anladım."