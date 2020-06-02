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Guardiola milli takım çalıştırmak istiyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kardeşi Pere Guardiola, Pep'in milli takım hayalini anlattı.

| Haber Merkezi
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Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola'nın, menajerlik yapan ve La Liga ekiplerinden Girona'nın bir kısmının sahibi olan kardeşi Pere Guardiola, Globo Esporte'ye verdiği röportajında şöyle söyledi:

"Pep bir gün bir milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyor. Ne olacağını göreceğiz. Bir teklif gelir mi, gelmez mi bakacağız; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil."

''YABANCILARI GETİRMEK ZORUNDA DEĞİLLER''

Guardiola'nın bir gün Brezilya'yı çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda kardeşi, şu cevabı verdi:

"Brezilya her şeyini Brezilyalı hocalar ile kazandı. Bence çok iyi teknik direktörleri var, yabancıları getirmek zorunda değiller."


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