Guardiola milli takım çalıştırmak istiyor

Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola'nın, menajerlik yapan ve La Liga ekiplerinden Girona'nın bir kısmının sahibi olan kardeşi Pere Guardiola, Globo Esporte'ye verdiği röportajında şöyle söyledi:

"Pep bir gün bir milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyor. Ne olacağını göreceğiz. Bir teklif gelir mi, gelmez mi bakacağız; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil."

''YABANCILARI GETİRMEK ZORUNDA DEĞİLLER''

Guardiola'nın bir gün Brezilya'yı çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda kardeşi, şu cevabı verdi:

"Brezilya her şeyini Brezilyalı hocalar ile kazandı. Bence çok iyi teknik direktörleri var, yabancıları getirmek zorunda değiller."