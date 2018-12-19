Guardiola: Mourinho'nun yanındayım

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Leicester City'i eledikleri Lig Kupası çeyrek final maçının ardından Manchester United'daki görevinden alınan Jose Mourinho hakkında gelen soruya cevap verdi.

Pep Guardiola, "Ben Mourinho'nun tarafındayım. Tüm menajerler, yalnız adamlardır. Bize kazanalım diye kontrat veriyorlar, kazanamayınca neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Her zaman onun yanındayım çünkü biz menajerler bazen çok yalnız hissediyoruz, tüm baskı omuzlarımızda oluyor." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun çok tecrübeli bir futbol adamı olduğunun altını çizen Guardiola, "Çok yakında güçlü bir şekilde geri dönecektir. Tekrar rakip olacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

Maçı da değerlendiren başarılı menajer, "Geçen sezon final oynadık ve bu maçı da kazanmak güzel oldu. Geçen sezon da benzer şekilde gelmiştik. Geçen sezon Claudio Bravo öne çıkmıştı, bu sezon da Arijanet Muric öne çıktı. Aro çok büyük ve reaksiyonları hızlı bir kaleci. Kritik anlarda doğru kararlar verdi. Çok genç ve utangaç bir çocuk ama böyle anlarda başarılı olmasına çok seviniyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.