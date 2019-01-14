Guardiola: Neves için 100 milyon sterlin veremeyiz

İspanyol çalıştırıcı, oyuncu için dile getirilen 100 milyon sterlini veremeyeceklerini söyledi.

Premier Lig'e transfer olduktan sonra Wolverhampton Wanderers'la gösterdiği performansla dikkat çeken Ruben Neves, transferin gözdelerinden biri haline geldi. İsmi City ile anılan Portekizli orta saha oyuncusu için menajer Pep Guardiola ise temkinli yaklaştı.

"LİMİTLERİMİZİN ÜZERİNDE HARCAYAMAYIZ"

Guardiola Neves'le ilgili soruları yanıtlarken, "Bir ay önce Neves'in 100 milyon sterlin olduğunu okudum. Bu böyle olmayacak. Bir orta saha oyuncusu için 100 milyon sterlin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Transferde bir limitleri olduğunu kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Oyuncular alırken dikkatli olmalı ve gelecek sezon için güçlenmeye çalışmalıyız. Ancak limitlerimizin üstende de transfere para harcayamayız." ifadelerini kullandı.