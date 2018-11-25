Guardiola: Real Madrid ve Manchester United'ı gördünüz

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, West Ham Unted'ı 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yeterince iyi olmadıklarını söyledi.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"Milli aradan sonra puan kaybetmek çok kolaydır. Real Madrid ve Manchester United'ı gördünüz. Böyle bir zamanda kazandığımız için mutluyuz"

"EN İYİSİ DEĞİL"

"Bizim en iyi performansımız değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapmadık. Çok fazla topla oynadık ve geçiş hücumlarını iyi yapamadık. Ancak oyuncularım harika koştu"

BU SEZON ZOR OLACAK

"Yönetim bana harika bir kadro verdi. Eğer zirvede kalmak istiyorsanız, her maçta iyi futbol sergilemeniz gerekir. Tek bir pound harcamayan Tottenham'a bakın, 3. sıraya yükseldiler. Bu sezon zor olacak"