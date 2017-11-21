Guardiola: Rehavete kapılırlarsa onları öldürürüm

Premier Lig'de müthiş bir seri yakalayan Manchester City'de Pep Guardiola, rehavete kapılma konusunda net konuştu.

Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Manchester City, geride kalan 12 haftada topladığı 34 puanla en yakın takipçisi Manchester United'ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

REHAVETE KAPILIRLARSA ÖLDÜRÜRÜM

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Guardiola, "Oyuncularımda herhangi bir rahatlama veya rehavet söz konusu olmayacak çünkü onların teknik direktörü benim. Böyle bir şey olmayacak. Onları öldürürüm! Rehavet, benim takımlarımda olmaz. Kötü oynayabilirler, bizi yenen takımlar da olacaktır. Ama istek ve azim konusunda bir sorun yaşanmaz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde de 4'te 4 yaparak gruptan çıkmayı garantileyen Manchester City, Salı günü Feyenoord ile karşılaşacak.