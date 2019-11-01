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Guardiola: Sahada Vidal'den daha rekabetçisi yok

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arturo Vidal'in gördüğü en rekabetçi oyuncu olduğunu söyledi.

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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Catalunya Radio'ya yaptığı açıklamalarda Arturo Vidal'i övdü.

Arturo Vidal ile ilgili gelen soruya Guardiola, "Bir savaşa gidiyor olsam, yanıma Arturo Vidal'i alırım. Onunla Bayern Münih'ten iyi hatıralarım var. Ben de bir savaş gidiyor olsam, kesinlikle sorgusuz bir şekilde yanıma gelirdi. Çok iyi biridir. Sahada ondan daha rekabetçisini bulamazsınız." dedi.

"VİDAL'İ DURDURMAK İÇİN GÖĞSÜNE TEKME ATMAK BİLE YETMEZ"

"Bayern Münih'te ihtiyaç duyduğumuz bazı şeyleri sahaya getirdi." diyerek sözlerini sürdüren Guardiola, "Onu durdurmak için göğsüne tekme atmanız bile yetmez. Yine de yüzünden o mücadeleci ruhu görürsünüz." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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