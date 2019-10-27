Guardiola: Sahip olduğumuz kadroyla sezonu tamamlayacağız

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, yaşanan ciddi sakatlıklara karşın devre arasında transfer yapmayacaklarını söyledi.
"YETERLİ OYUNCUMUZ YOK"
Sakatlıklardan dert yakınan Guardiola, "Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayı için endişeliyim çünkü bazı pozisyonlarda yeterli oyuncumuz yok" şeklinde konuştu.
Pep Guardiola sözlerini "Bence devre arasında transfer yapmayacağız. Kulüp bana cazip transfer seçenekleri sunmadı. Bu şartlarla transfer yapamayız" ifadelerini kullandı.
Transfer politikaları hakkında konuşmasını sürdüren Guardiola, "Transfer yapmayacağız çünkü devre arasında kulüpler, önemli oyuncularını satmaz. Sahip olduğumuz oyuncularla sezonu tamamlayacağız" dedi.