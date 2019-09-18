Guardiola: Shakhtar ile karşılaşmaktan bıktım

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, isyan etti.

"HER SENE UKRAYNA'YA GELİYORUM"

Son yıllarda sürekli Shakhtar ile eşleştiğini söyleyen İspanyol teknik adam, ''Shakhtar ile karşılaşmaktan bıktım. Buradan bir apartman bile aldım! Sürekli Shakhtar ile oynuyorum. Barcelona ve Bayern'i çalıştırırken de karşılaşıyordum, şimdi Manchester City'e de rakip oldular. Her sene kesinlikle buraya geliyorum. Artık buna alıştım, hatta sevdim bile.'' dedi.

"SHAKTAR, PREMİER LİG TAKIMLARINDAN FARKLI"

Mircea Lucescu'yu da öven açıklamalarda bulunan Guardiola, ''Her sene Shakhtar ile oynamak ilginç oluyor. Lucescu'nun takımına direnmek çok zordu. İlk maçımız çok zordu. Anca son dakikada golü ile kazanabilirdik. Shakhtar'da oynamış çok iyi oyuncular var. Shakhtar değişik bir takım, Premier Lig takımlarına hiç benzemiyor. Oynaması çok güç bir takım. Büyük saygı duyuyorum.'' şeklinde konuştu.