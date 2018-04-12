Guardiola'nın 680 milyon euroluk transfer listesi

Bu sezon Premier Lig'de rakiplerine fark atan ve şampiyonluğa çok yakın olan Manchester City, İngiltere'deki yükselişini Şampiyonlar Ligi'nde gösteremedi.

Geçtiğimiz sezon, Bayern Münih'ten ayrılarak Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle anlaştıktan sonra transfere para saçtı.

TOPLAMDA 521 MİLYON EURO HARCADI

İngiliz ekibine toplamda 521 milyon euro harcatan Guardiola, ligdeki hedefine yaklaşsa da Devler Ligi'nde hüsran yaşadı. Bir önceki sene Monaco'ya elenen City, bu sene de Livepool'a boyun eğdi ve çeyrek finalden ileri gidemedi.

YENİ BÜTÇESİ 680 MİLYON EURO

Önümüzdeki sezon aynı kaderi yaşamak isteyemen Pep Guardiola, City yönetiminden yüksek bir transfer bütçesi istedi. İstediği futbolcuları takımına kazandırmak isteyen Guardiola'nın transfer için istediği para 680 milyon euro.

LİSTESİNDE BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM VAR

Daha iddialı bir takım kurmak isteyen Guardiola'nın listesinde şu futbolcular var: Juilan Weigl, Fred, Jorginho, Jean-Michel Seri, Thomas Lemar, Eden Hazard, Riyad Mahrez, Toby Alderweireld.