Ensonhaber.com'a dön

Guardiola: Umarım Mesut çok kötü oynar

Arsenal ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Mesut Özil'e hayranım, Madrid'deyken de onu beğeniyordum" dedi.

Yorum Yap

Guardiola: Umarım Mesut çok kötü oynar

İngiltere Premier Lig'de yarınManchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Dev maç öncesi teknik direktör Pep Guardiola, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e övgüler yağdırarak şunları ifade etti:

UMARIM KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARIR

"Mesut Özil'in kalitesi ile ilgili hiçbir şüphem yok. Onu Madrid'de oynarken de seviyordum. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Belki vücut dili ona yeterince yardımcı olmuyor ama ben Mesut'a hayranım. Premier Lig'in böyle yetenekli oyunculara sahip olması güzel. Umuyorum ki pazar günü çok kötü bir maç çıkarır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM