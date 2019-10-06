Guardiola: Yalnızca genç oyuncularla kupa kazanamazsınız

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, genç oyuncularla başarı kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncuların önemine vurgu yapan Guardiola, "Genç futbolcuların gelişimi zaman alan bir süreçti. Bu kulüp yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni değil, tüm kupaları kazanmayı hedefliyor. Bunu yapmak için deneyimli oyunculara ihtiyacınız var" şeklinde konuştu.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN TECRÜBELİ OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR"

Guardiola sözlerini, "Yetenekli genç oyuncular elbette oynayacak ancak sürekli İngiltere ve Avrupa'nın en güçlü kulüpleriyle mücadele ediyoruz. Başarılı olmak için David Silva, De Bruyne, Agüero ve Fernandinho gibi oyunculara ihtiyacımız var" ifadeleriyle sürdürdü.

İspanyol teknik adam son olarak "Yalnızca genç oyuncularla kupalar kazanamazsınız. Takıma yardım etmeliler ancak onlara tamamen güvenemezsiniz" dedi.