Guardiola'dan şampiyonluk sözleri

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin başında olan Josep Guardiola, şampiyonluk yarışında son üç maçta alınan iki yenilgiyle beraber kritik bir yerde olduklarının altını çizdi.

"KAYBEDERSEK FARK KAPANMAZ"

3 Ocak günü oynanacak olan Manchester City-Liverpool maçının önemini belirten Guardiola, "Liverpool'a puan verirsek bu iş biter, tamamlanır. Şampiyonluktan bahsetmek neredeyse imkansız olur." dedi.

Liverpool'un da doğal olarak puan kaybedeceğini belirten İspanyol teknik adam, fakat Manchester City ile aradaki fark kadar bir kaybın olmasını beklemediğini söyledi.

Son üç maçlık süreçte Crystal Palace ve Leicester City'ye mağlup olan Manchester City, 20 haftası tamamlanan Premier League'de namağlup 54 puanı olan Liverpool'u 7 puan geriden takip ediyor.