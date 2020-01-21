Guardiola'dan yoğun maç programına tepki

İngiltere Premier League'inde, Noel dönemi başta olmak üzere maç fazlalığını eleştiren isimlerden Pep Guardiola, rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.

Noel tatili sırasında oynanan maçlarda sakatlanan Harry Kane ve Marcus Rashford'a da değinen Guardiola, "Kane ve Rashford için üzgünüm. Lig için önemli oyuncular; ancak bu benim için sürpriz değil." dedi.

Premier League ekiplerinden Wolverhampton, sezona temmuz ayındaki Avrupa Ligi elemeleriyle başladı ve Liverpool ile perşembe günü bu sezon 40. maçını oynayacak.

Portekiz, Euro 2020 finaline çıktığı takdirde, Wolverhampton'ın Portekizli oyuncuları aşağı yukarı 354 gün futbol için koşturacak.

"BUNUN ÇÖZÜMÜ YILI 400 GÜNE ÇIKARMAK"

Guardiola, yoğun trafiğe göndermede bulundu ve "Bunun çözümü yılı 400 güne çıkarmaktır. Ondan sonra başka bir organizasyon için çalışabiliriz." diye konuştu.

2021'de 8'i Avrupa'da olmak üzere 24 takım Çin'de düzenlenecek Kulüp Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Yeniden düzenlenen Avrupa maç takvimine göre de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanında, 3. bir orgazinasyon daha hayata geçirilecek.

"TÜM TEKNİK DİREKTÖRLER BUNDAN ŞİKAYETÇİ"

Beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyen Guardiola, "Tüm teknik direktörler bundan şikayetçi; ancak onlar (otoriteler) bunu umursamıyor. Her zaman iki maç arasında 2 veya üç gün var. Futbolcular bundan zarar görüyor. İyiyi yapmaya çalışıyorlar ve kulüplerin üzerinde kazanma veya Şampiyonlar Ligi'ne katılma baskısı var. Sürekli baskı yapıyoruz. Vücut "dur", "yeter" diyor. O sayıdaki maçlar, oyuncuların performans düşüklüğüne neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BİR SÜRE FUTBOLSUZ YAŞAYABİLİR"

Fikstürün yeniden düzenlenmesi ve maç sayısının azaltılması gerektiğini kaydeden Guardiola, "Daha az maç, daha az turnuva ve daha az takım. Daha az sayı, daha fazla kalite. Bu oyuncuları koruyacak. Yorulursam, koşamam. Onlar da, insanlar da bundan daha çok zevk alır. İnsanlar bir süre futbolsuz yaşayabilir. Bu sayı çok fazla. Bu sürede şov izlemek için tiyatroya, sinemaya veya yemeğe gidebilirler." yorumunu yaptı.