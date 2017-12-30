Guardiola'nın Süpermen'i Otamendi

Premier Lig lideri Manchester City'de menajer Pep Guardiola, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Nicolas Otamendi'ye övgülerde bulundu.

İspanyol savunma oyuncusu için "Süpermen" benzetmesi yapan Guardiola, Otamendi'nin en az Sterling, De Bruyne ve Aguero kadar konuşulmayı hak ettiğini dile getirdi.

OTAMENDİ OLMASAYDI BUNU YAPAMAZDIK

Premier Lig'de üst üste 19 maç kazanarak muhteşem bir seriye imza atan City'nin menajeri, "Otamendi olmasaydı bunu yapamazdık" dedi.

Guardiola, 29 yaşındaki stoperin yaşadığı sakatlıklara karşın büyük fedakarlıklar göstererek oynadığını ve bu yüzden de övgüleri hak ettiğini belirtti.

Farklı bir anlayış tercih ettiklerini ve bu düzende defans oyuncularının orta sahaya yakın konumlandığını söyleyen Guardiola, buna rağmen Nicolas Otamendi'nin oyunu çok iyi okuduğunu ve savunmada boşlukları çok doğru bir zamanlamayla kapattığını dile getirdi.

City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Otamendi, bu sezon 24 maçta oynadı ve 5 gol attı.