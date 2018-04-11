Guardiola'yı çıldırtan hakem hatası

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City, 3-0 rövanşında Liverpool'u konuk etti.
Dev randevunun 42. dakikasında hakem Lahoz ve yardımcıları fahiş bir hataya imza attı.
BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ
Maç 1-0 City'nin üstünlüğüyle devam ederken, ev sahibi ekibin Alman yıldızı Leroy Sane'nin buz gibi golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TOP LİVERPOOLLU OYUNCUDAN GELDİ
Topun Liverpoollu oyuncu James Milner'dan geldiğini süzemeyen yardımcı hakem, Sane için ofsayt bayrağı kaldırarak M.City'nin golünü yedi.
İlk devrenin bitiş düdüğünün ardından başta teknik direktör Guardiola olmak üzere Manchester Cityli oyuncuların hakem Lahoz ve yardımcılarına isyanı vardı.
TRİBÜNE YOLLANDI
Ünlü teknik adam, karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra sahanın içine kadar girerek İspanyol hakem triosuna büyük tepki gösterdi.
Fernandinho'nun sakinleştirmeye çalıştığı Pep, hakem Lahoz tarafından tribüne gönderildi.