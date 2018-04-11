Guardiola'yı çıldırtan hakem hatası

1 Fenerbahçe'nin scout hamlesi: Boto Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica'nın scout şefi Jose Boto'yu transfer edeceğini yazdı.

2 Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş U12 takımını düzenlediği turnuvadan atan Altınordu'ya misilleme yaptı. Başkan Fikret Orman, dostluk turnuvası için İzmir ekibine yaptığı daveti geri çekti.

3 Alex: Bursa şampiyonluğu hak etmişti Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, "Bursaspor hak etmişti" yorumunu yaptı.

4 Bayer Leverkusen'den Giuliano için 15 milyon euro Alman basınına göre, Bayer Leverkusen Fenerbahçeli Giuliano için 15 milyon euro teklif edecek.

5 Ahmet Ağaoğlu: Sosa için bütçemiz uygun değil Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli futbolcu Sosa'yı gelecek sezon takımda tutmayacaklarını açıkladı.

6 Cengiz Ünder: Messi videolarıyla büyüdüm Roma'nın Barcelona'yı elediği maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "Hayatımın en mutlu günü" dedi.

7 Fatih Terim'in göndereceği 7 isim Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon takımda düşünmediği 7 futbolcuyu gönderiyor.

8 Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek eleyen Roma'da milli futbolcumuz Cengiz ve takım arkadaşları maç sonu büyük sevinç yaşadı.

9 Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool turladı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Liverpool ve Roma yarı finale yükselmeyi başardı.