Guedes Valencia'da kaldı

İspanya'nın Valencia ekibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli milli futbolcu Gonçalo Guedes'i renklerine bağladı.

Valencia Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Guedes'in transferi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fransa basınında, Valencia'nın Guedes'in transferi için PSG'ye bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Guedes, geçen yıl transfer olduğu PSG'de forma şansı bulamamış ve Valencia'ya kiralanmıştı. Geçen sezon Valencia formasıyla 38 maça çıkan Guedes, 6 gol attı ve 11 asist yaptı.