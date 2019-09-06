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Guidetti: Turnuvayı en iyi yerde bitirmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine değindi.

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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları öncesinde Türkiye, Polonya, Sırbistan ve İtalya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katıldığı medya günü düzenlendi.

CP Ankara Hotel'deki medya gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti  yer aldı.

"YAPTIKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Başantrenör Guidetti, Polonya maçında taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz.

Polonya'nın fizik gücü çok iyi. Rakibin iyi hücum oyuncuları var. Buradaki mücadelemizde taraftarın desteği önemli." ifadelerini kullandı.

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