Guilherme Beşiktaş'a transfer oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği harcama limitleri nedeniyle sadece 2 milyon TL (350 bin euro) transfer bütçesi kalan Beşiktaş, ilk imzayı Guilherme'ye attıracak.

40 BİN EUROYA TRANSFER

Bonservisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşan siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da 40 bin euro ödeyerek transferi tamamladı.

Malatya ekibiyle 1.5 yıllık kiralık anlaşması bulunan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde, "40 bin euroya istediği takııma transfer olur" maddesi bulunuyordu. Beşiktaş, bu çıkış opsiyonunu kullanarak Guilherme'yi kadrosuna kattı.

Benevento ve Yeni Malatyaspor'la anlaşan Beşiktaş, kısa süre içinde oyuncuya da resmi imzayı attıracak.

Guilherme'nin menajeri transferi sosyal medyadan duyurdu.

"Antalya'daki son günlerde sıcak karşılamasından dolayı Başkan Adil Gevrek'e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul" ifadelerini kullanan Marcelo Robalinho, bir nevi transferin bittiği müjdesini verdi.