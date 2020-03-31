Guilherme: En iyi atmosfer F.Bahçe maçlarında oluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya üzerinde ''Evde kal'' çağrıları yapılmaya devam ediliyor.

Futbolcular ise maçların ertelendiği bu günlerde vakit geçirmek ve taraftarlarla bir arada olmak adına sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı.

''FUTBOL OYNAMAK İÇİN DÜNYADAKİ EN İYİ ATMOSFERİ OLUŞTURUYORLAR''

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme de bu isimlerden biri. Kişisel Instagram hesabında bordo-mavili taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Brezilyalı, en iyi atmosferin Fenerbahçe karşılaşmalarında olduğunu belirtti.

Guilherme, ''Trabzonspor büyük bir kulüp, en iyi taraftarlara sahip. Futbol oynamak için dünyadaki en iyi atmosferi oluşturuyorlar. Özellikle de Fenerbahçe maçlarında'' ifadelerini kullandı.