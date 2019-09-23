Guilherme: Golde topun bana geleceğini tahmin ettim

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a Galatasaray karşısında attığı golle 1 puanı getiren Guilherme, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Giulherme maçla ilgili olarak "Bugün iyi oynadık, kompakt oynadık. Galatasaray gibi iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Golde Jahovic'in aksiyonunu okudum ve topun bana geleceğini tahmin ettim, iyi de bir vuruş yaptım ve gol oldu. Takıma katkı sağladığım için mutluyum." dedi.

Ayrıca Giulherma "Sadece Jahovic'in değil tüm takım arkadaşlarımızın katkıları var. Hocamız bize sürekli yerden ve ayağa oynayın diyor, bunu gerçekleştirdiğimiz sürece yarışta olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.