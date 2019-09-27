Guilherme: Sergen Hoca'yla çok mutluyum

2018-2019 sezonunda İtalya Seri B takımlarından Benevento Calcio’dan kiralık olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gelen Brezilyalı oyuncu, ortaya koyduğu performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geride kalan sezonun sonunda sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Guilherme Costa Marques, Malatya temsilcisi ile yeniden anlaştı. Haziran 2021’e kadar BtcTurk Yeni Malatyaspor’un formasını giyecek olan Brezilyalı oyuncu, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de ikinci senesinin olduğunu hatırlatan Guilherme, "Türk halkının Brezilyalı insanlarla çok ortak özelliği var. Onlar da neşeli, sıcakkanlı onun için ailem buraya çok iyi adapte oldu. Ben de öyle, onun için hiçbir sıkıntı yok" dedi.

"SERGEN HOCA'YLA ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye’de Erol Bulut’un ardından Sergen Yalçın ile çalıştığını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Tabii ki Sergen hocayla çalıştığım için çok mutluyum. Öncelikle onun futbolculuğunu çok iyi biliyoruz. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hoca olarak da çok iyi sonuçlar alıyor. Sergen Hoca'nın bize uygulamaya çalıştığı sistem, benim sevdiğim sistemlerden biri çünkü ben topla ayağımda oynamasını seven bir oyuncuyum. Sergen Hoca da bizi sürekli buna yöneltiyor ve sadece futbol oynamamıza zorluyor. Benim için çok iyi bir hoca ve sistemi de tamamen bana uygun" diye konuştu.