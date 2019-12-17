Guilherme'nin hayali Beşiktaş

Adem Ljajic'ten istediği verimi alamayan Beşiktaş, yaratıcı bir orta saha oyuncusu almak için çalışmalara başladı.

beIN Sports'un haberine göre; Guilherme, siyah-beyazlı takımın transfer listesinde ilk isim.

LİGİN ASİST KRALI

Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen ligin asist kralı Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi.

GUILHERME GELMEK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor'da Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma gelmeyi çok istiyor.

Abdullah Avcı'nın daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim, şartları zorlama kararı aldı.