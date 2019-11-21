Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerine geldi

Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, alternatif arayışlarına başladı.

Siyah-beyazlılar, hem 10 numara hem de kanat pozisyonunda görev yapabilen Yeni Malatyasporlu Guilherme'yle görüşmelere başladı.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Malatya ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri de transferi gizlemiyor.

Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen menajer Marcelo Robalinho, taraftarları heyecanlandırdı.

Yönetimle görüşen Robalinho, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.