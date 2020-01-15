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Guilherme'nin menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

| Haber Merkezi
Guilherme'nin menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "harcama limitine" takılan Beşiktaş, transferde de büyük bir şok yaşadı ve imza attırmak için gün saydığı Guilherme defterini kapattı.

Brezilyalı oyuncunun transferi için futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile prensip anlaşmasın varan Beşiktaş, Guilherme ile anlaşma sağlayamadı ve transfer süreci rafa kalktı.

"MALATYASPOR'DA KALACAK"

Siyah-beyazlıların TFF tarafından harcama limitine takıldığını ifade eden Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF limitleri nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadık. Guilherme, Malatyaspor'da kalacak." dedi.

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