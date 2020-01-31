Guilherme'nin şampiyonluk sözleri

Trabzonspor daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan Yeni Malatyaspor'un deneyimli futbolcusu Guilherme ile anlaştı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Sağlık kontrolünden geçmek üzere Trabzon'a gelen Brezilyalı oyuncunun transferi, bir süre önce erteleme krizi yüzünden atışan iki kulübü bir kere daha karşı karşıya getirdi.

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesinde "40 bin euroya serbest kalır" maddesi bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, düşük maliyeti sebebiyle kaçırmak istemedi ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de onayıyla 2,5 yıllığına renklerine kattı.

Trabzonspor'un flaş transferi Guilherme, büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu "Trabzonspor'u şampiyonluk için tercih ettim" diye konuştu.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Guilherme'nin BTC Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin euroluk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme'nin menajeri Rabalinho'nun bu rakamı 40 bin euroya indirdiği belirtildi.