Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren o dövme

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Samu Castillejo'nun belindeki dövmesinin anlamı, sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Son oynanan Verona maçının 66. dakikasında Amrabat'ın müdehalesiyle yerde kalan Castillejo'nun, o anlarda kameralara belindeki dövme yansıdı.

ÖZELLİĞİ, BİR KELİMEDE EN ÇOK ŞEY ANLATMASI

Dövmede düz yazıyla yazılan 'Mamihlapinatapay' kelimesi ilk bakışta anlamlandırılamadı.

İşin aslı ise daha sonradan ortaya çıktı. Mamihlapinatapay kelimesi 'bir kelimede en çok şey anlatması' sebebiyle Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yerini almıştı.

Anlamı ise şu şekilde:

"Her iki kişinin de yapan kişi olmak istemediği ancak yapılmasını istediği bir işi karşısındakinin yapmasını umarak karşılıklı bakışma."

Bu kelime Güney Amerika'da Şili-Arjantin sınırı yakınlarında Tierra del Fuego yerlilerinin konuştuğu Fuegyan diline ait bir sözcük.

Çok az sayıda bu dili bilen kişi olduğundan tercüme edilmesi aşamasında büyük zorluk yaşandığı, geçmiş dönemde dünya basınına bile konu olmuştu.