Güiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşme uzattı

Daniel Güiza'nın futbolu bırakmaya niyeti yok...
2017/2018 sezonun başından beri İspanya 3.Ligi takımlarından Atletico Sanluqueno'da top koşturan 38 yaşındaki ‘’okçu’’ lakaplı futbolcu, kulübü ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Bu sezon çıktığı 31 maçta takımına 7 gollük katkı veren eski F.Bahçeli futbolcu 1 yıl daha İspanyol ekibinin formasını giyecek.
35 GOL 21 ASİST
Daniel Güiza 2008/2009 sezonunda Türkiye’ye La Liga gol kralı olarak gelmişti. İspanyol golcü, Fenerbahçe ile çıktığı 98 maçta 35 gol atıp 21 asist yapmıştı.