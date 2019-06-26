1 Abdullah Avcı'nın kafasındaki oyun planı Teknik direktör Abdullah Avcı, İrfan Can, Emre, Visca ve Mossoro gibi isimlerle oynattığı pas oyununu Beşiktaş'a da monte etmeyi planlıyor. Avcı'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise kanat bekleri.

2 Ozan Tufan sıkı çalışıyor Alanyaspor'a yeniden gönderilmesi düşünülen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak için tatilde bile çalışmalarını sürdürüyor.

3 Güiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşme uzattı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 38 yaşında yeni sözleşme imzaladı. ispanyol forvet 1 yıl daha top koşturacak.

4 Fenerbahçe, Fejsa ve Sanches'i alıyor Portekiz'in Abola gazetesi, Fenerbahçe'nin Fejsa ve Renato Sanches'i transfer edeceğini yazdı.

5 Başakşehir'in yeni golcüsü Gulbrandsen Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

6 Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi Daha önce Trabzonspor ve Bursaspor formaları giyen ancak beklentileri karşılayamayan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'la anlaştı. Değişmesi beklenen yabancı kuralı, bu transferde etkili oldu.

7 Kadın sporcular maaş eşitsizliğine karşı Lionel Messi'nin 84 milyon dolarlık geliri, Birleşmiş Milletler tarafından, kadın ve erkek sporcular arasındaki maaş dengesizliğinde örnek olarak gösterildi.

8 Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda kaldı.

9 Hasan Ali Kaldırım Bahamalar’da tatilde Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Bahamalar'da tatilin keyfini çıkarıyor.