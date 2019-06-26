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Güiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 38 yaşında yeni sözleşme imzaladı. ispanyol forvet 1 yıl daha top koşturacak.

| Haber Merkezi
Güiza, Atletico Sanluqueno ile sözleşme uzattı
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Daniel Güiza'nın futbolu bırakmaya niyeti yok...

2017/2018 sezonun başından beri İspanya 3.Ligi takımlarından Atletico Sanluqueno'da top koşturan 38 yaşındaki ‘’okçu’’ lakaplı futbolcu, kulübü ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Bu sezon çıktığı 31 maçta takımına 7 gollük katkı veren eski F.Bahçeli futbolcu 1 yıl daha İspanyol ekibinin formasını giyecek.

35 GOL 21 ASİST

Daniel Güiza 2008/2009 sezonunda Türkiye’ye La Liga gol kralı olarak gelmişti. İspanyol golcü, Fenerbahçe ile çıktığı 98 maçta 35 gol atıp 21 asist yapmıştı.

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