Guliyev Elmas Lig'inde zirve takibini bırakmadı

200 metrede yarışan Guliyev, istikrarlı performansını sürdürmeye devam ediyor. Elmas Lig'in 10. ayağı Monaco'da gerçekleştirildi.
GENEL SIRALAMADA 2.
Fransa'da piste çıkan Ramil, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle 2. oldu. 200 metrede ilk sırayı ise 19.65 koşan ve kişisel en iyi derecesini 4 salise geliştiren Noah Lyles aldı.
Ramil, Elmas Lig'in Oslo ve Stockholm ayaklarında 200 metrede birinci olmuştu. Ramil Guliyev genel sıralamada sezonun dünyadaki en iyi derecesinin sahibi 32 puanlı Noah Lyles'ın ardından 31 puanla 2. sırada yer alıyor.