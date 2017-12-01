Guliyev'in hedefi Avrupa rekoru

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç branş denedikten sonra 14 yaşında atletizme başladığını, kısa zamanda dereceler elde edince "Bu spora devam edeceğim." dediğini anlattı.

Anne ve babasının da atlet olması nedeniyle kendisini desteklediğini dile getiren Guliyev, elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan'daki sportif imkanların yetersiz olmasından dolayı başka bir ülkeye geçmeye karar verdiğini anlattı. İlk tercihinin kardeş ülke Türkiye olduğunu belirten milli atlet, şöyle konuştu:

"Potansiyelimin çok büyük olduğunu görüyordum. Çok çalışmam lazım ki o potansiyeli gerçeğe çevireyim. Antrenman yapmak için yer lazımdı. O zamanlar Azerbaycan'da bu çok zordu. Çünkü antrenman yapacak yer yoktu. Kamp var, gidecek yer yoktu. Yurt dışı kampına göndermiyorlardı. Çok zor bir durumdu. Orada sağlam bir şey yapamayacağımı düşündüm. 'İyi bir yere gitmem, derece için ülke değiştirmem daha güzel olur.' dedim. İlk başta Türkiye'yi düşündüm. Çünkü Türkiye bizim gibi bir ülke. Türkiye olmasa o zaman başka bir ülkeyi düşünebilirdim. Açıkçası başka ülkelerden teklif de vardı. Onları istesem hemen alırlardı. Ama ilk başta Türkiye ile iletişim kurdum."

İLK HEDEF AVRUPA REKORU

Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti: "Bu organizasyon, katıldığım 3. Dünya Şampiyonası'ydı. Hep final koşuyordum ama derece yapamıyordum. O yarışta şansı yakaladığımı hissettim. Bu yolda 10 yıldır çalışıyorduk. Bu madalya için çok çalıştık, 10 yılın emeğinin sonucu bir anda geldi. Şu anda en büyük hedefim 200 metrede Avrupa rekoru kırmak. Avrupa'nın ardından dünya rekoru kırıp, olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyatlara kadar tüm programım hazır. Bir program dahilinde çalışmalarımı sürdürüyorum."