Gullit: Pep, Messi'siz Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz

Hollanda'nın efsane futbolcularından Ruud Gullit, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde neden zorlandığını yorumladı.

Ruud Gullit, "Pep Guardiola, Lionel Messi ile 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bir daha kazanamaz, çünkü kadrosunda Messi yok. Messi, büyük fark yaratan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Hollandalı efsane, "Bayern ile denedi, her seferinde yarı finale yükseldi ancak hiç kazanamadı. Barcelona'da ne zaman sıkışsa Messi çıkıp maçları aldı. Guardiola'nın başarısının altında Messi'nin çok büyük payı vardır." diyerek sözlerini kullandı.

Manchester City'e ima ile eleştirilerde bulunan Gullit, "Parayla satın alınmış bir takım kurarsanız başarılı olamazsınız. Guardiola için üzülüyorum. Çünkü, futbolu tutkuyla seven bir adam." diyerek konuşmasını noktaladı.