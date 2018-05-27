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Gülnur Tumbat, Everest'in zirvesinde

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Everest Dağı'na tırmandı. Bu başarıyı daha önce 16 Türk sporcu elde etmişti.

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Gülnur Tumbat, Everest'in zirvesinde

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Gülnur Tumbat'ın, Nepal tarafından Everest'in zirvesine ulaştığı belirtildi

Bu zamana kadar 16 Türk dağcının Everest'in zirvesine çıkma başarısı gösterdiği ifade edilerek, tüm sporcular tebrik edildi.

Federasyon verilerine göre, 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'in zirvesine ulaşan Türk dağcılar şunlar:

Nasuh Mahruki (1995, 2010), Tunç Fındık (2001, 2007), Serhan Poçan (2006), Soner Büyükatalay (2006), Eylem Elif Maviş (2006), Bora Maviş (2006), Burçak Özoğlu Poçan (2006), Haldun Ülkenli (2006), Meltem Çolak Özmine (2006), Mustafa Cihan (2006), Serkan Girgin (2006), Suna Yılmaz (2006), Mustafa Kalaycı (2007), Fırat Eren (2007), Yılmaz Sevgül (2010), Gülnur Tumbat (2018)

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