Gümüşdağ: Arda Galatasaray'ı isterse yardımcı oluruz

Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul ekibinin UEFA Avrupa Lig'nde son 32 turunda Sporting Lizbon'la eşleşmesi ve Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda'nın adının Galatasaray'la anılması üzerine konuşan Gümüşdağ, şu ana kadar kendilerine bir talep gelmediğini belirterek, "Şu ana kadar bir gelişme yok ama eğer olursa Galatasaray'a gitmesine yardımcı oluruz." dedi.

"ARDA'YA SÖZÜM VAR, BÖYLE BİR DURUM OLURSA İZİN VERİRİZ"

Göksel Gümüşdağ açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Arda'yı Barcelona'dan alırken de önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü Galatasaray'da yetişmiş, o camianın çocuğu. Arda hala istediğimiz noktaya gelemedi ama bu ülkenin en önemli oyuncularından biri. Başarılı olmasını isteriz. Şu ana kadar bir gelişme yok ama eğer olursa Galatasaray'a gitmesine yardımcı oluruz. Şimdiye kadar ne kulüple ne de Arda ile görüşmedik. Arda'ya sözüm var, böyle bir durum olursa izin veririz. Arda, Fatih Terim ve Galatasaray'a çok şey borçlu. Onun buralara gelmesinde Galatasaray'ın emeği çok büyük. Arda, Fatih Terim'in elini öpmekte çok geç bile kaldı. Kendisinin üzerinde hocanın emeği çoktur."

EL ÖPÜP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in elini öpmüş ve ikili arasındaki buzlar erimişti.