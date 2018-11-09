Gümüşdağ: Avcı haberimiz olmadan kimseyle görüşemez

Lider Başakşehir Rize deplasmanında Göksel Gümüşdağ, son günlerin çok konuşulan iddiası için TRT Spor'a konuştu.

Başakşehir ile beraber sezonu iyi bir noktada bitirmek için kenetlendiklerini söyleyen Gümüşdağ, Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceği haberleri hakkında şunları söyledi; "Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa bu konuda bir bilgimiz yok şu an için.

Hedefimiz belli. Biz 5 yıldır aynı hedefe odaklanıyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Avcı ile 12 yıldır beraberiz. Bizle istişare etmeden hocamız bir başka kulüple görüşmez."