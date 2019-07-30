Gümüşhanespor'un yeni hocası Fatih Akyel oldu

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Fatih Akyel, önceden de Gümüşhanespor'da görev yaptığını anımsatarak, ilk çalıştırdığı takımlardan biri olması dolayısıyla kırmızı-beyazlı ekibin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akyel, kulübün yeni yönetimine kendisine duyduğu güven için teşekkür etti.



Akyel, önceki çalışmalarında da Gümüşhanespor'a önemli katkılar sağladığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Gümüşhane'nin yeri bende çok farklı ve çok sevdiğim bir yer. Halkını, takımını çok seviyorum. Çok güzel şeyler yaşadım ve yaşattım. Başarılı bir sezon geçirmiştik. Sürprizlerle geldik oraya kadar ve güzel şeyler yaptık. İnşallah onun devamında burada camiamızla, şehrimizle el birliğiyle güzel günler yaşamak istiyoruz. Zor bir süreç var. Başkanımız elini değil, gövdesini koydu taşın altına. Sıkıntılı bir durumumuz var. Çözülmeyecek şeyler değil. Hep beraber, el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu sene ligin nabzını tutup güzel şeyler yapmaya, keyif vermeye çalışacağız. İkinci dönemimiz burada. Tekrardan güzel şeyler yaşayacağız."



Yeni dönemde yapılacak transferlere göre oyun sistemini hazırlayacakları bilgisini veren Akyel, "Güzel bir takım oluşturmak istiyoruz. Heyecan veren, göze hoş gelen futbol oynayan, ligin nabzını tutan bir takım oluşturacağız. Burası benim ilk göz ağrılarımdan. Gümüşhane şehrini, halkını, takımını seviyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.